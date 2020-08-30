中央宣布明年元旦將開放萊克多巴胺（俗稱瘦肉精）美豬進口，聽到消息後，不少消費者都擔心，往後在餐廳、市場、小吃店裡會不慎吃到含有瘦肉精的美國豬，對此，農委會在臉書上發布Q&A，教民眾避免購買或者吃到含有瘦肉精的美豬。
Q1:如果不想買到含有瘦肉精的美豬，消費者要如何選購豬肉？
A1:政府會要求所有大賣場、超市、傳統市場及零售通路，不管是生鮮豬肉、加工食品或是餐飲食品，都要標示豬肉原產地，讓消費者可以一眼辨識國產或進口的豬肉。
Q2:外食族該如何選購避免吃到含有瘦肉精的美豬？
A2:用國產豬肉做滷肉飯、豬腳、排骨等食品會特別好吃，政府會要求所有餐廳、便當店、小吃攤等，不管是滷肉飯、排骨便當或者任何豬肉食品，都要標示豬肉產地，讓大家安心選購。
Q3:吃到含有瘦肉精的豬隻真的安全嗎？
A3:含有瘦肉精的美國牛肉已經開放進口8年多，大家已經很習慣享有美國牛肉，美國豬肉與牛肉含有的瘦肉精是一樣的成分，每人每天要吃超過33片200克排骨，天天吃且連續吃5至10年，才可能超過安全攝取量。
Q4:喜歡吃豬內臟要注意什麼？
A4:目前進口的豬雜以豬腳、腱子、蹄筋及大腸為主，至於豬肝、豬腎及豬肺至今沒有進口。
(中時新聞網)
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