中央宣布明年元旦將開放萊克多巴胺（俗稱瘦肉精）美豬進口，聽到消息後，不少消費者都擔心，往後在餐廳、市場、小吃店裡會不慎吃到含有瘦肉精的美國豬，對此，農委會在臉書上發布Q&A，教民眾避免購買或者吃到含有瘦肉精的美豬。

Q1:如果不想買到含有瘦肉精的美豬，消費者要如何選購豬肉？

A1:政府會要求所有大賣場、超市、傳統市場及零售通路，不管是生鮮豬肉、加工食品或是餐飲食品，都要標示豬肉原產地，讓消費者可以一眼辨識國產或進口的豬肉。

Q2:外食族該如何選購避免吃到含有瘦肉精的美豬？

A2:用國產豬肉做滷肉飯、豬腳、排骨等食品會特別好吃，政府會要求所有餐廳、便當店、小吃攤等，不管是滷肉飯、排骨便當或者任何豬肉食品，都要標示豬肉產地，讓大家安心選購。

Q3:吃到含有瘦肉精的豬隻真的安全嗎？

A3:含有瘦肉精的美國牛肉已經開放進口8年多，大家已經很習慣享有美國牛肉，美國豬肉與牛肉含有的瘦肉精是一樣的成分，每人每天要吃超過33片200克排骨，天天吃且連續吃5至10年，才可能超過安全攝取量。

Q4:喜歡吃豬內臟要注意什麼？

A4:目前進口的豬雜以豬腳、腱子、蹄筋及大腸為主，至於豬肝、豬腎及豬肺至今沒有進口。

美豬美牛進口議題Q &A 💁‍♀針對美豬美牛進口，我們整理了一份ＱＡ給大家參考喔！ 1⃣關於萊克多巴胺背景？ 2⃣為何要開放的緣由？ 3⃣是否會對產業造成影響？ 4⃣萊克多巴胺食用是否安全？ 5⃣消費者不想買到如何避免？ 更多關於美豬美牛進口議題👉 https://reurl.cc/A8kzbE 由行政院農業委員會發佈於 2020年8月29日 星期六

(中時新聞網)