對北愛爾蘭籍職業高爾夫前世界球王麥克羅伊（Rory McIlroy）來說，高爾夫或許不是他人生中目前最重要的事，就算是冠軍獎金高達1500萬美元（約4.46億台幣）的聯邦快遞盃季後賽。

PGA美巡賽正在進行聯邦快遞盃季後賽，前兩站賽事麥克羅伊的名次分別是並列並列第65、並列第6，表現落差相當大，這周末他終於鬆口分享最近成績不穩定的原因之一，就是妻子艾莉卡分娩在即。

這是麥克羅伊和艾莉卡的第一個孩子，因此意義重大，麥克羅伊說：「我們很快就要當爸媽了，心情非常興奮。其實我們已經跟家人、好友分享這個好消息，但我覺得這是家庭私事，所以一直沒跟大家分享喜訊，現在很開心跟大家宣佈我們很期待孩子出生。」

過去兩周麥克羅伊隨時都等艾莉卡來電告訴他自己準備進醫院生產，只要消息一來，麥克羅伊就會立刻棄賽去陪老婆，代表他也會放棄角逐聯邦快遞盃高額獎金，他補充：「就看事情進展，我也想打巡迴錦標賽，但跟第一個孩子出生，我想你們都知道哪個比較重要。」

(中時 )