知名網紅「館長」陳之漢28日清晨在步出自家成吉思汗健身房門口，坐上廂型車時被劉姓兇嫌開3槍射擊，館長倒地後送醫急救，目前手術後復原情形良好。但傳出偵辦進度卡關，因為劉姓兇嫌手機用密碼鎖住，律師制止劉嫌將密碼解鎖，讓警方遇到難題。

根據《ETtoday》獨家報導，目前槍擊館長的劉姓兇嫌iPhone手機並無啟用face ID臉部辨識的解鎖功能，反而用傳統6位數密碼鎖住，加上陪同偵訊的律師制止劉嫌同意解開密碼，造成警方偵辦過程陷於卡關狀態。

報導指出，目前專案小組只能將劉嫌手機送往刑事局進行封存採證，期盼能解鎖後追查幕後藏鏡人。

另依據《一起讀判決》2019年8月27日「line的資料，該怎麼調？」的報導指出，警察向LINE公司調取申登人，LINE公司要求「搜索票」，一定要搜索票嗎？還是有其他種可能？

依照最高法院106年度台非字第259號判決，通訊區分成「過去已結束」跟「現在或未來發生」兩種，「現在或未來發生」的通訊是監聽的範圍，「過去已結束」的通訊內容，需要法院的令狀。

程序方面，合法搜索所附隨的扣押，可以取得「過去已結束」的通訊內容；如果沒有搜索的前提，則要向法院聲請扣押裁定。

內容方面，如果是不涉及通訊內容的通訊使用者資料、通訊紀錄，依照通訊監察及保障法的規定，是調取票的範圍。如果是「過去已結束」的通訊內容，例如LINE的過去訊息，檢警要函調的情況，需要事先向法院聲請扣押裁定，以符合法官保留原則。

(中時新聞網)