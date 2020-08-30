烏克蘭空軍在8月27日進行Su-27戰機的戰備道起降演訓，結果戰機在降落時，不慎撞到道路指示標，甚至路牌都被卡在進氣口，所幸Su-27結構堅固，路牌剛好沒有鑽入進氣道，避免了更嚴重的事故。這架戰機甚至在完成演習後，自行飛回基地。

戰機世界(Fighter Jets World)報導，就如中華民國空軍也定時進行戰備道演訓一樣，烏克蘭空軍也有相似的演習，主要是測試戰機是否可以在簡易跑道上進行了緊急起降，以增加戰爭開打時，戰鬥機的生存性與續戰的可能。

Su-27撞壞路標後，路標卡在進氣道唇口。(圖/defense blog)

烏克蘭這一回的戰備道演習，定在連接首都基輔和邊界都市喬普(Chop )的M06號國際公路，這條公路再往西走會通往匈牙利，道路很長，許多段落筆直，設有戰備道。

然而，其中一架戰機在還未飛抵戰備道區域時，過早下降高度，使得戰機幾乎壓在人員和警車的頭上，也因此撞到一個路標，路標甚至卡在進氣口邊，要是這塊路邊被吸入引擎，必然導致戰機的致命受損，所幸Su-27的進氣口設有阻隔網，所以這塊路標就剛好被擋下，沒有往引擎裡鑽。

New video of the incident with Ukrainian Su-27https://t.co/RlnYYUBaWd pic.twitter.com/mesKqAoUoq — Defence Blog (@Defence_blog) August 28, 2020

MiG-29與Su-27由於是進氣道位在機腹，跑道的異物有可能被吸入的風險，因此都進氣口配備了阻隔板，可以在未經改善的簡易跑道降落時，避免異物吞入發動機。MiG-29設計的最徹底，起飛時，進氣口可以做到完全關閉，由機背的輔助進氣口來進氣。但是這樣的設計影響了MiG-29的機內空間，使得燃油量較少。Su-27則是採用較簡單的阻隔網，來避免小物體鑽入進氣道。在這次事件中，阻隔網應該有發揮效果，而且路牌是撞在進氣道唇口，可以說是相當幸運。

Su-27，北約稱為「側衛」(Flanker)，是俄羅斯最著名的戰機，在保持著名的機動性的同時，還有極大的航程、載彈量與高速度，其衍生型相當多，包括Su-30、Su-33、Su-34、Su-35，都是綜合性能優異。蘇聯解體後，烏克蘭繼承了大約70架SU-27。

(中時新聞網)