娛樂8點半》周星馳經典作品《唐伯虎點秋香》曾在台創下4年播了234次的重播紀錄，戲裡有許多角色令人印象深刻，其中飾演「華夫人」的女星鄭佩佩，在劇中飾演武功高強的女俠，而當年更是公認的「武俠影后」，卻在事業當紅之際為愛引退，一度成為「生子機器」，豪門婚姻維持20年最終仍破局。

鄭佩佩在上海出生，後來移居香港，1963年考入邵氏「南國實驗劇團」，畢業後即進入邵氏當演員，曾憑文藝片《情人石》獲得國際獨立製片人協會的「金武士獎」，是第一個得到此獎的亞洲女演員，隨後於1966在名導胡金銓作品《大醉俠》飾演「金燕子」一角成名，奠定其一代銀幕女俠的地位，更曾在1969年被報界選為「武俠影后」。

鄭佩佩和原文通1970年在台北補辦婚禮。（資料照／楊嘉慶攝）

不過鄭佩佩在24歲當紅之際，和富商原文通結婚並息影，跟著老公到美國生活20年，可嫁入豪門的她並沒大家想像中幸福，婚後曾懷孕8次，卻也流產了4次，事後她回想起來就透露：「我當時對生育有一種不正確的想法，覺得丈夫是單傳，我既然做他的太太，我就有這個義務，要把自己的肚子借給他生孩子。」坦言因為同輩方盈、胡燕妮、江青等人都早早結婚生子，自己受影響，才會有「把生育當工作」的錯誤觀念。

最終，鄭佩佩雖然產下3女1子，但由於流產4次，對身體已造成不小影響，個性好強的她，婚後還在美國開節目，但丈夫不能忍受她只為理想做節目，撤出其公司，而鄭佩佩因經營不善賠了10幾萬美元，最後破產，兩人婚姻也走到盡頭。離婚後，她帶著4名子女回到香港謀生，曾因沒地方住，在佛堂居住了2年，甚至一度想出家。

鄭佩佩在《唐伯虎點秋香》飾演華夫人令人印象深刻。（資料照）

鄭佩佩搭檔楊紫瓊頒第30屆金馬獎最佳動作指導獎。（資料照／黃天強攝）

所幸在1993年受周星馳之邀演出《唐伯虎點秋香》華夫人一角，這也是她復出的第一部戲，讓她從人生低谷重回巔峰，後又在大導演李安的《臥虎藏龍》飾演險惡詭譎的碧眼狐狸，並以此角榮獲香港電影金像獎最佳女配角獎。

鄭佩佩近年較少接戲，不久前在真人版電影《花木蘭》軋一角飾演媒婆，被視為大彩蛋，一度掀起熱議，而其二女兒原子鏸、小兒子原和玉也跟隨她的腳步，進入演藝圈，有不錯發展，鄭佩佩經歷過人生的各個階段，曾說自己沒有遺憾，4年前還出了自傳《回首一笑七十年》，豁達說：「其實活到70歲，我還覺得自己是黃金時代，因為『當下』永遠是你的黃金時代。」

(中時新聞網)