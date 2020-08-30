泰國媒體報導，泰國廢妃詩妮娜（Sineenat Wongvajirapakdi）已經出獄，並搭乘國王瓦吉拉隆功的專機前往德國慕尼黑與國王會合。網友戲稱，泰國版《甄環傳》要演續集了。

泰妃露小蠻腰（網路截圖）

根據德國媒體的說法，因為防疫而避居德國的國王瓦吉拉隆功原本計劃在下周四（9月3日）安排專機接詩妮娜到德國，但是不知出於什麼原因，臨時改變了主意，在詩妮娜8月28日出獄當天就派機接她到自己身邊。而且一口氣為詩妮娜添購了 10 套奢華禮服，花費近百萬元。這 10 套禮服出現在曼谷機場，分別被裝在精緻的禮服袋子裡，由專人仔細張羅打理。

根據新加坡聯合晚報報導，35歲的詩妮娜為了讓泰王龍心大悅，特意穿著運動型露臍小背心和低腰褲出發，身材比去年更瘦，可見在獄中吃了不少苦頭。但從她露小蠻腰的「戰袍」也可看出她亟欲取悅國王的心機。

去年 7 月 28 日，泰王瓦吉拉隆功在其 67 歲的生日宴會上，迎娶了這位小他 33 歲的女友，詩妮娜從泰國皇家護衛隊女少將，當上了泰國 1932 年以來的第一位 「貴妃」。可是詩妮娜上位不到百天，就被國王以「對國王不忠」和「野心勃勃」在行為上頂撞王后蘇提達，剝奪了她貴妃頭銜，並關進曼谷的女子監獄。

據悉泰王一直關心詩妮娜的狀態，每個月都會有專人向泰王報告詩妮娜的近況。

被廢去了所有頭銜的詩妮娜到了德國之後將會和泰王後宮的 20 名新歡同住。這其中就有目前最受寵的歐拉弄，她也是詩妮娜入獄前的秘書兼女官，詩妮娜再度出來，背後有沒有歐拉弄的牽線搭橋，這對主僕再見面，是欣喜還是尷尬，都很讓人好奇。

此外，這段期間王后蘇提達卻是獨自居住在瑞士蘇黎世，與泰王一直是分居狀態。如今，詩妮娜重磅回歸，一出獄就飛赴泰王身邊陪伴，不知蘇提達作何感想，會作何因應。外界分析，詩妮娜去年因為得罪了蘇提達王后才被關進監獄，這次重獲自由，想必會拼命保住在泰王身邊的位置，尋找時機，再和蘇提達王后攤牌。

對於泰國王室好戲連台的戲碼，外界形容是泰國版《甄環傳》續集，期待這齣宮廷大戲有更多的爆點。

(中時 )