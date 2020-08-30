警方與吳男扭打成一團，吳男力竭就逮，起出改造手槍2把、子彈7顆。（讀者提供／莊曜聰台南傳真）

台南市一名41歲的吳姓男子日前出獄後因在市區找不到工作，近期都在將軍區馬沙溝老家遊蕩，並疑似持有槍枝，佳里分局偵查小隊長邱耀祺、偵查佐蘇俊棋28日深夜在當地一處橋旁發現吳男，上前盤查並表明身分，吳男騎車想逃被制止，還打算持槍拒捕，3人扭打成一團，場面一度緊張，最後吳男力盡就逮，被依槍砲罪嫌送辦，2名員警半年前也曾面對類似場面，2次都立功。

2名員警上前盤查時，吳男原本以為是要問路，在表明身分後一時驚慌想逃，才會跟警方發生扭打，他否認有持槍與警對抗的意圖，警方在他機車前的布質提袋中找到2把改造手槍及7顆子彈，身上未發現毒品，口袋裡只剩下13元，帶回警局時還一口氣吃了2個便當，直說「實在很餓」。

警方調查，吳男有偷竊、毒品等前科，坐牢9年多，到今年2月才出獄，他向警方供稱，出獄後居住在安南區，原本從事水電工作，但發生車禍後無法上工，生活困頓，又沒錢購買毒品，想到身邊還有10多年前向朋友購買的槍枝及子彈，卻找不到途徑變賣，原本想丟棄到橋下，沒想到被警方找上；警方對吳男說法持保留態度，將繼續溯源追查槍枝來源。

破獲此案的佳里偵查隊小隊長邱耀祺、偵查佐蘇俊棋今年2月才當街騎車衝撞犯下將軍區青鯤鯓槍擊2死命案的金姓凶嫌，在危急中將人逮捕，這次再立功，同仁都說2人真的是「衝組的」。

佳里分局長斯儀仙指出，「槍砲彈藥刀械管制條例」修改後於6月實施，改造槍枝刑度加重與制式槍枝相同，得面臨5年以上有期徒刑，呼籲民眾勿以身試法，未規範之操作槍也納入模擬槍全面管制，團體或民眾須在12月前報備持有或自願繳納，完成鑑驗及發照後才能合法持有，非法持有者最高可處新台幣20萬元罰鍰。

(中時 )