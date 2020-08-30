蔡政府開放美國豬牛進口惹議，國民黨副秘書長謝龍介30日爆料，指月初訪台的美國衛生部長阿札爾，就是生產瘦肉精萊克多巴胺藥廠的老闆，來台說是關心台灣，卻是要把美豬賣給台灣人；蔡英文總統先前反對美豬進口，如今又同意開放，未來如果說出｢兩岸一家親｣，大家也不必太意外，因為政治立場搖擺的人，才是真正會出賣台灣的人。

台北市議員羅智強在台南舉辦「恢復公投併大選說明會」，謝龍介出席時表示，民進黨政府利用行政程序強姦民意，在美豬牛開放進口這件事情上，完全沒有經過立法院，就可以看出實在「鴨霸」，人民的主權與意志要想不被抹殺，只能透過公投綁大選。

謝龍介指出，陳水扁任內雖然沒有完全開放，但部分美牛進口卻不必檢驗，隱藏萊克多巴胺的問題，但總算沒有開放美豬；蔡英文總統卻開放，以後如果蔡英文說「兩岸一家親」，大家也不必太驚訝。

謝龍介還說，阿札爾是藥廠的老闆，專門在賣瘦肉精萊克多巴胺，之前來台灣就是為了賣美豬給台灣，但美國在台協會還說是要保護台灣，根本是在轉移焦點，台灣人真是「要哭沒眼淚」。

國民黨籍台北市議員游淑慧也在臉書揭露，萊克多巴胺是Elanco埃蘭科製藥所生產的藥物，而Elanco製藥過去是「禮來藥廠」子公司，之前來訪的美國衛生部長阿札爾，2012至2017年也曾擔任禮來公司美國分部總裁及藥廠說客團體董事會成員，「真是巧合得讓人不寒而慄！」

(中時 )