甜點史上第一顆，顛覆傳統鳳梨酥甜膩印象，以木寡醣取代砂糖的零添加鳳梨酥，創造出「符合人體真實需求的甜點」，在月圓人團圓的中秋，讓你與家人朋友品嚐到人生美好的甜，打造連特殊族群也能吃的甜點，給你0%砂糖，30%甜度，100%體貼，讓「甜」在健康裡，變回最能代表幸福的味道，給自己及關愛的朋友們們最少的負擔，最多的愛。

無添加低熱量只是起士公爵的標配，更要做到比一般鳳梨酥更香更酥脆！「輕卡木寡醣鳳梨酥」一顆僅１１６大卡，比市售鳳梨酥少了１５０－２００大卡，第一口咬下，首先感受到外皮的酥脆，餅皮帶著些微的焦香以及濃厚的麥香，在口中香氣十足、入口即化，呈現出最純粹質樸的滋味。內餡則是包裹著台灣金鑽17號鳳梨金黃果肉，用料嚴謹扎實，酸甜清爽而不膩，每口都是鳳梨清新的芬芳。整體外酥內軟，內餡酸甜順口，口口都嚐得到酥脆外皮與鳳梨果肉之完美融合，也嚐得到無糖甜點最原始純粹的感動滋味。

起司公爵使用木寡醣可作為體內雙歧桿菌(Bifidobacteria)等益菌生長繁殖的養料，透過好菌強化消化道機能，促進新陳代謝，為健康打好底。而人體在攝取木寡醣後，無法有效分解木寡醣，因此幾乎不會產生任何熱量，因此對於需要控制血糖與熱量的族群來說可以放心食用。

「鳳梨金磚費雪」，採用獨家AMP烘焙技術，讓費雪口感更加滋潤順口，使費雪糕體形成綿密又輕盈的質地。有別於大部分坊間月餅大多常溫食用，這兩款費雪只要在家利用烤箱烘烤2分鐘，就能嚐到剛出爐般的五星級美味。(圖/品牌提供)

起士公爵執行長王奕凱表示：「我們希望吃到起士公爵的每一個人，可以從舌端幸福感中了解人生的美好，享受甜點傳遞出的幸福滋味；此外身為台灣道地的甜點品牌，我們大量運用的台灣小農食材，以甜點創造與人、與土地最美好的連結！」

今年中秋，以「輕卡木寡醣鳳梨酥」與「鳳梨金磚費雪」證明美味與健康不是一個二選一的答案，歡迎一同來品嚐這份別具心意與誠意的「微甜」滋味！

(中時新聞網)