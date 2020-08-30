高雄市長陳其邁（中）30日視察登革熱防疫狀況，呼籲豪雨過後48小時要加強清消。（柯宗緯攝）

高雄市長陳其邁（右二）30日視察登革熱防疫狀況，呼籲豪雨過後48小時要加強清消。（柯宗緯攝）

高雄市近期連日大雨，恐升高社區病媒蚊密度。高雄市長陳其邁30日特地前往「高雄市銀髮族市民農園」視察，呼籲市民豪雨過後48小時，應立即清理，落實「巡、倒、清、刷」。目前高市有7例境外移入、本土為0個案，但他要求防疫單位「不要拖延、不要遲緩、超前部署」。

陳其邁指出，豪雨過後必須立即清除斑紋的卵及孑孓，才能降低斑蚊孳生及傳染，因此雨後48小時需啟動清理工作，呼籲市民能共同宣導清刷，注意家裡中容器，尤其花花草草部分易孳生斑蚊蟲卵，必須特別留意，大家一起來防治登革熱。

針對登革熱預算方面，陳其邁表示，已經責成衛生局，包括清理、相關的預算，會先動用市的預算，假如不足會跟中央申請，這個請大家放心。

陳其邁強調，登革熱是一種常態性，高雄的天氣最怕雨量一多，造成室內積水，增添傳染風險，必須嚴密監控病媒蚊跟孑孓數量，以掌握未來流行狀況，對於撲滅埃及斑蚊、白線斑蚊的病媒蚊要做到超前部屬，他請衛生局長黃志中落實監測機制，不要拖延、不要遲緩、超前部署。

衛生局指出，高市列管高風險場域菜園總計397處，昨在銀髮族市民農園特別示範生態防治法，加強宣導菜園儲水桶透過加蓋、養魚能落實容器減量、防範病媒蚊孳生。陳其邁也示範放養孔雀魚生物防治，避免孳生病媒蚊。

(中時 )