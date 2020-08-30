館長槍擊案 館長委任黃國昌當律師要真相 18:182020/08/30 中時 葉書宏 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 館長臉書於今（30日）下午5時左右張貼出前立委黃國昌探視的照片，文中指出，「將委任國昌老師當我的律師，請老師幫我查出真正的真相。」（摘自臉書） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 館長陳之漢28日遭犯嫌劉丞浩槍擊，劉嫌遭新北地方法院裁定羈押禁見，由於犯案過程縝密、顯然早有預謀，槍擊案疑點重重，館長臉書於今（30日）下午5時左右張貼出前立委黃國昌探視的照片，文中指出，「將委任國昌老師當我的律師，請老師幫我查出真正的真相。」 警方前往劉嫌位於北市內湖區住家未有所獲，劉嫌房間內連電腦都沒有，由於劉嫌口風相當緊，加上未有律師在場下都不願配合警方偵訊，手機也不願協助解鎖，讓警方偵辦上相當不易。 (中時 ) #館長 #律師 #警方 #槍擊案 #老師 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 館長挨槍開直播 無業凶嫌收押 04:102020/08/29 社會新聞 啃老還持50萬黑槍轟館長＋聘王牌雙律師 家人不信他有錢 12:532020/08/29 社會 館長槍擊案臉書被灌爆 侯友宜：警很多疑點沒釐清 12:572020/08/29 社會 館長遭槍擊後首次直播 手術完現況照片曝光 21:172020/08/29 社會 館長中槍 專案小組追藏鏡人 04:102020/08/30 社會新聞 格鬥狂人徐曉冬力挺館長中彈開直播 憤怒高呼「陳之漢我兄弟」 19:282020/08/29 生活 館長案槍手傳被黑道相中 擔綱「執行者」2條件太完美 10:162020/08/30 社會 館長中槍傳得罪黑道 昔探尊龍KTV大爆內幕痛譙「做骯髒事」 13:572020/08/30 娛樂 網路賭博止不住 警斷黑幫金流 04:102020/08/30 社會新聞 館長台中旗艦店前身超複雜 理容KTV竊電 舞廳出人命 13:432020/08/30 社會 社會熱門新聞 正妹缺錢找竹科男借 被騙砲還偷拍激戰影片嗆「好會叫」 - 社會 道上兄弟爆料館長 一句話揭陳之漢私下為人 - 社會 居民狂報案有人溺水 苗栗警馳援水中長腿女子原來是「她」 - 新聞 直擊》風箏驚魂！女童遭捲上空中猛甩 臉部擦傷送醫 - 社會 新光三越A11驚傳火警 警消迅速滅火勢無人受困 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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