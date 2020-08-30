館長陳之漢28日遭犯嫌劉丞浩槍擊，劉嫌遭新北地方法院裁定羈押禁見，由於犯案過程縝密、顯然早有預謀，槍擊案疑點重重，館長臉書於今（30日）下午5時左右張貼出前立委黃國昌探視的照片，文中指出，「將委任國昌老師當我的律師，請老師幫我查出真正的真相。」

警方前往劉嫌位於北市內湖區住家未有所獲，劉嫌房間內連電腦都沒有，由於劉嫌口風相當緊，加上未有律師在場下都不願配合警方偵訊，手機也不願協助解鎖，讓警方偵辦上相當不易。

(中時 )