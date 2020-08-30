工商銀行上半年淨利 年減11.4％ 18:322020/08/30 工商 譚有勝 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 大陸四大銀行之一的工商銀行公佈最新財報顯示，2020年上半年，該行實現營收人民幣（下同）4,484.56億元，年增1.3％；淨利潤1,487.90億元，年減11.4％ 工商銀行指出，該行資產質量總體穩定，6月底集團不良貸款率1.50％，比上年同期增加0.07個百分點，貸款逾期率1.37％，比上年同期下降0.23個百分點。此外，上半年計提各類資產減值損失1,254.56億元，年增26.5％，其中貸款減值損失1,117.05億元，年增21.6％。 (工商 ) #工商銀行 #該行 #上年同期 #百分點 #貸款 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 全球企業股息 估年減4千億美元 04:102020/08/30 全球財經 船運市場波動大 陽明：缺艙來得突然 04:102020/08/30 財經要聞 中經院看景氣 二波疫情影響最大 04:102020/08/30 社會新聞 浮報雇工人數10年貪500萬 前水利會站長判4年2月 09:052020/08/30 社會 人事異動站 8月21日至8月27日 04:102020/08/30 專題周報 中菲行 股價改寫新高 04:102020/08/30 證券．權證 美科技股市值 首超車歐股 04:102020/08/30 全球財經 疫情當道 業績逆風飛股出列 04:102020/08/30 財經要聞 鈺邦 股價持續飆漲 04:102020/08/30 證券．權證 美戀童死刑犯囚21年伏法 注射毒藥血液淹沒肺部「猶如溺死」 12:422020/08/30 國際 財經熱門新聞 蘋果A16搶輸了 台積電3奈米頭號客戶換人 - 財經 台股驚現「3頭」就嚇到？散戶9月賣股票的下場 - 財經 台幣強強滾 兩大外幣快抱緊 - 財經要聞 - 工商時報 蔣爸快來！傳陸晶片業招手 驚現台積電超強研發陣容集結 - 財經 遭外資降評開槍 台積電殺低就撿？專家爆驚人買點 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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