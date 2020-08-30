大陸四大銀行之一的工商銀行公佈最新財報顯示，2020年上半年，該行實現營收人民幣（下同）4,484.56億元，年增1.3％；淨利潤1,487.90億元，年減11.4％

工商銀行指出，該行資產質量總體穩定，6月底集團不良貸款率1.50％，比上年同期增加0.07個百分點，貸款逾期率1.37％，比上年同期下降0.23個百分點。此外，上半年計提各類資產減值損失1,254.56億元，年增26.5％，其中貸款減值損失1,117.05億元，年增21.6％。

(工商 )