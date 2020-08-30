美國銀行全球研究部（Bank of America Global Research）指出，近年來美國重量級科技股主宰美股走勢，股價屢破新高，將科技股推向另一個里程碑，這也使得美國科技股的市值已經首度超越整個歐洲股市。

美銀報告指出，目前美國科技業市值已達9.1兆美元，首次超車涵蓋英國與瑞士等的歐洲股市，歐股市值目前為8.9兆美元。然而相較於2007年，歐股的市值規模是美國科技股的四倍。

不過也因為美國股市愈來愈偏重在大型科技股，讓市場策略師甚感憂心。蘋果、微軟、谷歌母公司Alphabet、亞馬遜與臉書等前五大科技巨頭，1月份在標普500指數的占比17.5％，新冠肺炎大流行期間，此比重更推高超過20％，至於消費科技巨擘蘋果的市值更已突破2兆美元大關。

這幾家美國科技巨擘中，又以亞馬遜的股價漲勢最為驚人。該網路零售龍頭自1990年代起，逐漸茁壯為電商業的領頭羊，但過去10年更因為拜雲端運算產業爆炸性成長之賜，股價又一飛沖天。

亞馬遜28日股價幾乎平盤作收，收在3,401.8美元，但與2010年8月股價相比高出約20倍。

美國科技股市值超越整個歐洲股市，導致美股與歐股表現也呈現兩樣情。自2010年初以來，標普指數漲幅累計超過將近200％，反觀歐元藍籌50指數（Euro Stoxx 50）同時間只漲了13.4％，英國富時100指數（FTSE 100）漲幅不到11％。

不過可以肯定的是，市值僅能反映出企業的股權價值，負債不計在內。此外美國科技股多半有大量的海外業務，其企業價值不全然源自美國經濟。

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(中時新聞網)