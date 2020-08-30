富邦悍將「將將好生活」主題日請到「好幸福代表」放浪兄弟成員AKIRA到新莊棒球場開球，賽前「國民姐夫」接受棒球大前輩富邦悍將顧問郭泰源的開球指導，不過真的上場時卻發生大暴投，差點打到擔任打者的富邦金控董事長蔡明興，讓他有些尷尬，直說很抱歉。

AKIRA與名模林志玲結婚，兩人日前悄悄回台，已經結束14天隔離，再加上與蔡董事長相識，剛好有空就接受開球邀請，此外AKIRA也不忘稱讚台灣防疫，「台灣防疫比日本嚴格，學到很多，希望能成為日本借鏡對象。」AKIRA在球場上開球，老婆林志玲則在球場包廂看球，AKIRA透露自己一大早就在忙著準備開球，因此其實不知道老婆有沒有到場。

賽前AKIRA獲得「KAKU桑」郭泰源的親自指導，不過真的上場之後才知道不容易，在加上被太陽直射眼睛，結果開球投出一個大暴投，還差點打到蔡明興董事長，「上一次玩球是10歲，和父親在公園玩傳接球，今天在上投手丘距離比想像中的遠，再加上太陽直射，差點丟到董事長感到很抱歉。」

郭泰源過去是日職西武獅名將，AKIRA透露，「KAKU桑在日本很有知名度，小時候看過他的比賽轉播，小學時流行戴棒球帽到學校，我當時都戴西武隊的，如今能見到前輩非常開心。」

此外AKIRA也提到，雖然自己不常看棒球，不過也會關心富邦球隊，也知道過去在火腿隊、如今轉到巨人隊的陽岱鋼，以及傳說級的王貞治前輩，對這些台灣選手都有了解。

AKIRA擔任富邦悍將開球嘉賓，與球員擊掌。（陳怡誠攝）

AKIRA擔任富邦悍將開球嘉賓。（陳怡誠攝）

AKIRA擔任富邦悍將開球嘉賓，老婆林志玲在二樓包廂為他加油。（陳怡誠攝）

AKIRA擔任富邦悍將開球嘉賓，因太陽直射眼睛而發生暴投。（陳怡誠攝）

放浪兄弟成員AKIRA到新莊棒球場開球。（鄧心瑜攝）

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