政府決定開放美豬進口，為了讓養豬業者安心放心，高雄市農業局端出「放心養、雄挺你，6大行動」，協助豬農穩定收入。業者認為，只要做好產品識別，相信消費者會做出明確選擇。

高雄市政府農業局指出，「放心養、雄挺你」包含「確保豬價、輔導升級、安心經營、豬隻保險、拓展外銷、地產地銷」等6大具體行動，包括以多元策略確保毛豬拍賣價格在生產成本以上，以穩定豬農收益、輔導與補助養豬場現代化升級，增加高雄養豬產業競爭力等。

農業局說，在輔導養豬場現代化升級方面，主要提供新式及自動化省工設備補助，包含新型節水型密閉水濂豬舍等；為確保產業永續經營，並擴大汙染防治設備補助，提供高效能廢水處理系統及沼氣利用設備等補助。

在岡山區養豬的姚姓業者說，政府推出這些政策，他樂觀看待，有輔導，可以照顧豬農收入與生活，當然是很好。至於會不會煩惱？他表示，煩惱沒用，美國豬與台灣豬隻不同，腥味比較重，民眾不愛吃。

業者表示，只要在產品作好識別標誌，讓消費者清楚知道購買的豬肉來自何方，消費者自然會有判斷；他有信心，台灣豬肉不會輸給美國豬。因為說要開放才兩天，尚未收到養豬協會的通知，應該近期會收到協會的開會通知，告訴豬農要怎樣因應。

(中時 )