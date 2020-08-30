高齡74歲的徐玉英，有近600部作品上傳YOUTUBE，她正在欣賞剛出爐的最新影片。（洪浩軒攝）

高雄三民樂齡中心學員徐玉英，現已高齡74歲，她將日常生活瑣事拍攝記錄下來，並上傳YOUTUBE與眾人分享，迄今已經有近600部作品，堪稱是台灣最「資深」的YOUTUBER，目前和春技術學院正在協助徐玉英申請年紀最大且作品最多YOUTUBER的金氏世界紀錄，成為另類台灣之光。

徐玉英5年前因緣際會下進入高雄三民樂齡中心，參加電腦資訊班，在課堂中她學到剪輯、修圖等技能，突發奇想響將自己生活中的點滴記錄下來，並上傳網路成為最美好的回憶，她因此踏上YOUTUBER之路，沒想到愈玩愈起勁，還在課後自主摸索、嘗試軟體的各項功能，如今熟能生巧，她已經可以在短時間就完成一部精采的短片。

對於許多人來說要剪輯一部完整影片可能就相當不容易，但高齡74歲的徐玉英竟然可以自行拍攝、剪輯、上字幕並上傳YOUTUBE，令大家相當敬佩。因為上傳超過500部的影片種類多樣且都別具意義，外界都稱她是國內最資深的YOUTUBER。

徐玉英表示，原先對電腦根本一竅不通，更別說要剪輯影片，自己都沒想到她已經創作500多部影片，當時進入樂齡中心資訊班，發現電腦的樂趣，終於知道年輕人為何都著迷於電腦，因為有許多非常有趣之處值得學習，才開始慢慢摸索，進而創作影片，紀錄生活中美好的點滴。

徐玉英指出，她不斷在增進自己的電腦知識，播放出自己創作的第1部影片發現只有將簡單的照片及錄影片段做結合，現在則是會多加背景音樂、特效功能等等，讓影片看起來更加吸睛，她所有創作中最喜歡的就是自己與先生結婚50周年到市府頒獎的影片，格外有紀念價值。

對於金氏世界紀錄徐玉英認為並不是那麼重要，她謙虛表示，人外有人，天外有天，她將影片上傳YOUTUBE是為了紀錄生活點滴，並與親朋好友分享，並不是為了記錄而做，也因為她持續與家人、朋友們分享生活，拉近了彼此的距離，這才是最重要的。

(中時 )