高雄樹德家參加2020TGF傳續盃全國高中職籃球錦標賽，在李宗翰的帶領下勇奪二連霸。（樹德家商提供／洪浩軒高雄傳真）

高雄樹德家商學生允文允武，除了在各科系都有相當傑出的表現，在體育方面也有亮眼成績，他們參加2020TGF傳續盃全國高中職籃球錦標賽從南區預賽一路過關斬將拿到全國賽門票，更在決賽擊敗北部強權球隊，順利勇奪二連霸。

今年傳續盃共計117隊報名，兵分北中南三區進行預賽，樹德家商在南區31隊伍中脫穎而出，蟬聯南區預賽四連霸，與高雄高工和中正高工共同獲得全國賽門票，晉級後選手們各個摩拳擦掌，在李艷秋教練的指導下，卯足全力集訓，最終以52比49險勝強敵永春高中奪下總冠軍的榮耀。

樹德家商可以奪得總冠軍並非僥倖，除了球員們不斷努力練習外，陣中更有控球後衛李宗翰擔任球隊指揮官，他曾是國內赫赫有名「綠色神盾」台北松山高中的選手，但身材矮小的在甲級場上格外吃虧，迫於現實決定回到家鄉朝自己的第二興趣餐管科發展，不過他並未放棄籃球夢，反而秉持「挫折是強者的機遇」的信念，持續在球場上攻無不克，盡全力為樹德籃球賽事效命。

樹德家商校長陳茂霖表示，一直以來大家對樹德家商的印象都只著重在各專業科系，殊不知這些孩子不光會拿刀鏟、剪刀、眉筆，在運動賽場上也絕不讓鬚眉，這群在籃框下馳騁的孩子是陽光、健康的寫照，也是學校的驕傲。他勉勵學子們多方發展，不僅學術科專精，未來也要將運動家精神帶到生涯職場上。

(中時 )