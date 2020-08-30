高雄市一位陳姓女子與田姓丈夫感情失和，兩人分居期間陳女外遇產下一子，然，陳女明知孩子的爸並非田男，但卻意圖偽造文書，想替私生子報戶口，直到兩人離婚時，田男才發現戶口多了一孩。提告後經審理，一審依偽造文書判處陳女3個月有期徒刑，上訴二審被駁回，全案定讞。

據判決書指出，陳女與田男在2013年分居，陳女在2014年產下私生子，意圖將孩子納入戶口並從母姓，私自偽造田男的簽名，隨即交至戶政事務所報戶口。陳女對此則駁斥，當時孩子出生已逾20日，她滿心著急只想替孩子歸戶，苦於聯絡不上孩子的生父，她才出此下策，並強調當時有電話詢問田男，但田男僅回：「隨便」、「你處理就好」。

事情曝光的關鍵在於，陳女於2019年6月提起離婚訴訟，兩人協商孩子撫養權時，田男才意外發現戶口多出一位不認識的小孩，才驚覺妻子瞞著他在外產下一子。高雄地院經審理後，不採信陳女的說詞，一審依偽造私文書罪，判處其3個月有期徒刑，得易科罰金；二審經上訴被駁回，全案定讞。

(中時新聞網)