近年通霄新埔嶺頂的心形公路爆紅，吸引遊客上山賞景。（巫靜婷攝）

遊客開車直奔通霄新埔嶺頂山頭賞景，長期輾壓自然植物，造成環境的破壞。（苗栗縣自然生態學會提供／巫靜婷苗栗傳真）

有露營客占據嶺頂山頭觀景台紮營。（苗栗縣自然生態學會提供／巫靜婷苗栗傳真）

隨著遊客越來越多，有人沒把垃圾帶下山，讓山頂環境變得髒亂。（苗栗縣自然生態學會提供／巫靜婷苗栗傳真）

苗栗縣通霄鎮是猛禽遷徙的重要路線，新埔嶺頂則是主要落鷹地點，不過近年心形公路祕境爆紅，越來越多越野車和露營客擅闖山頂，除了製造髒亂，車輛輾壓植物，野生動物棲地遭破壞，恐釀成生態浩劫，苗栗縣自然生態學會及鳥友因此要求公部門暫時封路，期盼將人類對環境的傷害降至最低。

新埔嶺頂山區攻頂後能俯瞰海天一色美景，吸引不少遊客探祕，學會表示，隨著越野車、露營客大批湧入，人們把汽車開上山頂輾壓稀有植物，部分露營客沒公德心亂丟垃圾，畫面全被鳥友拍下反映鎮公所，雖然4月公所曾設置PVC紐澤西護欄並拉起管制線，禁止車輛進入，但仍有車隊自行移動護欄。

學會表示，為防止護欄被任意移動，5月曾擺上3塊水泥紐澤西護欄，同樣拉起管制線，還是遭人破壞移動，最後公所與警方硬起來，7月直接吊來約8塊水泥紐澤西護欄堆滿出入口，並拉上管制線。目前雖然管制線被破壞，但護欄維持不動，終於防止車隊再上山。

學會指出，每年春、秋季是猛禽遷徙過境台灣的高峰期，尤其以灰面鵟鷹及赤腹鷹為大宗，過境數量年平均值約十多萬多隻，新埔嶺頂則是主要的落鷹地點，但當地農民普遍使用農藥、除草劑，甚至為整地放火燒山，造成環境嚴重傷害，也影響淺山地區鼬獾、白鼻心、石虎等野生動物生存。

學會因此在通霄新埔社區執行赤腹鷹環境推動計畫，不僅進行生態及人文調查與監測實物，也希望透過宣導友善耕作、環境教育、社區巡守、在地小旅行等方式，更正當地以訛傳訛的錯誤觀念，希望降低野生動物與人的衝突。

(中時 )