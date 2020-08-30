立委林奕華前辦公室主任林廷霖，被控在去年邀約女志工到服務處聚會聊天，之後藉故留下女方，強拉女方進倉庫性侵，林事後向對方下跪道歉，如同鈕承澤性侵案翻版。台北地院指林否認犯罪、辯稱兩情相悅，是女方藉選舉設局誣陷，毫無悔意，依強制性交罪判林徒刑3年10月。可上訴。

林男2018年11月至去年4月19日擔任林奕華助理，離職後仍持續協助初選。林男被控於去年4月28日晚間，以通訊軟體LINE語音對話邀約被害人至服務處聚會聊天，在場包括里長、議員助理、調查官等多人。

翌日凌晨結束聚會，林男要求被害人暫時留下，讓其他人先行離去後，即親吻對方嘴唇，吸吮她胸部，被害人推開林男欲離開，但遭林拉往服務處放置雜物房間內性侵得逞。

事後被害人離開服務處，發現與會的議員助理、調查官2人在服務處樓下騎樓聊天，向2人哭訴，2人急找林男，但林男不回應，2人遂聯絡陳姓助理開啟服務處大門，將林男帶下樓，林男下樓後即下跪磕頭向被害人道歉，被害人報警處理。

法院審理時，林坦承與對方發生性關係，但否認性侵，辯稱是合意性交，林男律師稱，現場壅塞要拉被害人進倉庫有難度，且女方穿著牛仔褲不易性侵，且未尖叫呼救，不符常情，至於向對方下跪道歉，是怕影響初選選情，他甚至質疑女方設局企圖影響選情。被害人則痛斥林惡性重大、不願原諒，希望法院重判。

合議庭認為，林男犯後始終否認犯罪、辯稱兩情相悅，甚至指對方藉故為選舉手段之設局誣陷，難認有悔悟之心，判林男徒刑3年10月。

(中時 )