「本店使用國產豬肉」標誌，每張都有編號，透過食品、餐廳公會等管道提供會員使用。（台南市政府提供／莊曜聰台南傳真）

政府開放美國豬、牛肉進口引發爭議，台南市政府研擬推廣本土豬牛肉做法，其中一招就是印製「國產豬」標誌，分送給使用國產豬肉餐廳、食品業者張貼在明顯處，讓消費者可自由選擇，政策將於31日全面上路，市長黃偉哲30日出席一場餐會時，當場宣導並貼出首張國產豬標誌。

台南市養豬場有600場，在養頭數約60萬頭，數量居全台第4，明年擴大開放美豬、美牛進口，對台南市畜牧業影響甚大，南市府農業局除持續強化宣傳台南豬品牌，也加強各項食安配套措施。

黃偉哲指出，台南市在2017年就訂定關於萊克多巴胺的自治條例，部分是禁止使用萊克多巴胺，但並未有罰則，雖然美國豬肉、牛肉明年1月才會進口，但南市將超前部署各項食安把關政策，會進一步強化自治條例，並印製「本店使用國產豬肉」標誌，每張都有編號，透過食品、餐廳公會等管道提供會員使用，要求各餐廳、食品業者、市場、通路商、加工食品商等單位依規定張貼於明顯處，讓消費者能清楚辨識，可認明標示安心食用。

南市府表示，這項政策將於31日全面上路，另外衛生局也會進行不定期稽查，包括肉品來源、成品等成分，如發現肉品內含有萊克多巴胺，將撤銷標誌使用權，並追究業者商品標示不實責任，以確保生產者與消費者權益。

(中時 )