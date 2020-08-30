林志玲現身場邊加油。（陳怡誠攝）

「國民姐夫」AKIRA本週日（30日）現身新莊棒球場，為職棒球團富邦悍將開球，由富邦金控董事長蔡明興擔任開球打者，他出道14年從未在日本擔任開球嘉賓，首次開球就獻給「第二家鄉」台灣。為了來到台灣，他與林志玲2人進行14天隔離後，期滿剛好就來開球，而林志玲戴著遮陽帽和黑口罩，瞞著老公偷偷現身在球場邊加油，神情十分雀躍。問起此事，AKIRA事前則完全不知情，驚訝直說：「她有來喔？我從一早就開始練球了，所以不知道原來她有在場。」

豈料在練球表現不錯的他，在正式踏上投手丘時小失誤，緊張暴投還差點把球打到蔡明興身上，他對此相當抱歉，解釋因為剛好站到面光處，眼前一片亮光看不清楚，所以才表現失常。AKIRA受訪時分享，自己10歲時曾和父親在公園玩過傳接球，不過真正站上投手丘到本壘板18.44公尺的距離，讓他笑說「真的很遠」。

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