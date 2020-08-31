2020年是大陸新基金發行的歷史性的一年，目前整體發行量已經超過了2兆元（人民幣，下同），正在朝更高規模邁進。

根據《中國基金報》報導，下周新基金仍然密集發行，有21檔新基金等待發行，主動權益類基金（不含偏債混合型）達到18檔，而同時在售的新基金已經超過百檔。

權益基金是今年大陸基金市場關注的焦點，下周進入首發的全部基金達到21檔，其中主動權益類基金（不含偏債混合型）達到18檔，又是一個新基金密集發佈的一周。

(旺報 )