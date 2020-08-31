陸新基金創紀錄 今年發行量已超2兆人幣 00:022020/08/31 旺報 葉文義 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 大陸新基金今年整體發行量已經超過了2兆人民幣。(shutterstock) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 2020年是大陸新基金發行的歷史性的一年，目前整體發行量已經超過了2兆元（人民幣，下同），正在朝更高規模邁進。 根據《中國基金報》報導，下周新基金仍然密集發行，有21檔新基金等待發行，主動權益類基金（不含偏債混合型）達到18檔，而同時在售的新基金已經超過百檔。 權益基金是今年大陸基金市場關注的焦點，下周進入首發的全部基金達到21檔，其中主動權益類基金（不含偏債混合型）達到18檔，又是一個新基金密集發佈的一周。 (旺報 ) #大陸新基金發行 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 抗波動投資 增持三族群 04:102020/08/30 財經要聞 台幣強強滾 兩大外幣快抱緊 04:102020/08/30 財經要聞 臺銀人壽╳國防部共同舉辦軍人保險權益網路有獎徵答活動 04:102020/08/30 《旺來報》 陸企債券違約率翻倍 美元融資成本降也止不住血 18:322020/08/30 財經 妥善規劃勇氣、安定、尊嚴基金 三段醫療傘 保障不漏接 04:102020/08/30 金融．稅務 嚇阻印度陣風戰機 陸在中印邊界新建2座防空導彈基地 21:202020/08/30 兩岸 葉獻文專欄－傳產有亮點 留意法人加持股 04:102020/08/30 財經要聞 百勝中國 返港二次上市 最多集資196.14億港元 04:102020/08/30 全球財經 新住民學美容美妝 成果展讓姊妹穿婚紗圓夢 16:252020/08/30 寶島 華為開發者大會 9月10日 登場 鴻蒙OS版手機 今年還不會發布 04:102020/08/30 全球財經 兩岸熱門新聞 TikTok不賣了！北京出手 字節跳動同意演算法不出口 - 時政 嚇阻印度陣風戰機 陸在中印邊界新建2座防空導彈基地 - 兩岸 20歲員警偏愛成熟口味 41歲美魔女慘遭硬上 大喊：我都可以做妳阿姨 - 兩岸 傳抗爭者扣留高雄 母哭訴港府讓子有家歸不得 - 兩岸 - 旺報 踩到死！川普認定抖音3年前收購案危害國家安全 下令剝離 - 兩岸 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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