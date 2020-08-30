季大稻埕煙火，淡水漁人碼頭煙火秀今晚接力登場，將以「520愛你愛你」為主題施放長達5分20秒煙火。（資料照）

淡水漁人碼頭煙火秀今晚8點登場，情人橋光雕更首度曝光展演。（資料照）

2020淡水漁人碼頭仲夏繽紛樂，為今年暑假最後一場煙火秀。（資料照）

號稱「有史以來最絢麗」的淡水漁人碼頭煙火秀，30日夜裡在情人橋景觀平台璀璨登場，今年特別以「520愛妳愛妳」，長達5分20秒的絢麗煙火齊發，照亮港灣夜空，同時點亮腳下的橋樑光雕，讓情侶互訴衷情，感受浪漫仲夏之夜。

2020淡水漁人碼頭仲夏繽紛樂，上周因巴威颱風攪局導致延期，今夜正式登場520璀璨煙火秀，首度採用與澎湖花火節同等高規格的國際比賽冠軍高空彈，光彩奪目的5大主題煙火依序綻放，讓市民不用類出國一樣享有外島的熱情。

農業局說，先前8月15日的煙火暖場秀為180秒，這次長達320秒的璀璨煙火主秀更是精彩萬分，前段以牡丹、彩色菊與繽紛雪花開場，接續以象徵海洋水母煙火、漸層海浪般的波動，搭配幸福愛心、七彩光環戒指及優雅的黃金瀑布，看得如癡如醉。

呯、呯、呯！預計晚間8點結尾的重頭戲更加碼施放金黃色的錦冠煙火，連續升空綻放，當煙火漸次閃亮在北海岸夜幕中，讓民眾驚呼連連，現場尖叫聲此起彼落，著名地標「情人橋」同步點亮光雕投影秀，為仲夏夜的精彩瞬間畫下完美句點。

新北副市長吳明機表示，淡水漁人碼頭的年度煙火秀一直深受大家喜愛與支持，除了璀璨煙火，情人橋光雕表演首次曝光，未來將規畫每晚整點進行光雕展演，遇重大節慶還會加碼演出，讓到訪遊客都能在這裡留下美美回憶。

(中時 )