富邦悍將新洋投奇優力（Yoanys Quiala）今日隨隊，來自古巴的他14日抵台，經居家檢疫隔離出關後，他自信地說，相信15天後就能跟上一軍的節奏，並開心見到昔日也同在美職舊金山巨人隊的好友「阿德」張進德，湊巧兩人今年都剛好效力於富邦，未來發展令人期待。

奇優力與阿德在去年一同待在舊金山巨人隊2A，兩人不僅是好隊友甚至是室友，奇優力表示，來台竟能在富邦悍將遇到阿德深感意外，他開心笑說，阿德是很不錯的隊友，另外與富邦的洋投邦威也是舊相識。

因受新冠疫情影響，來台須居家檢疫隔離14天，奇優力雖已將近20天沒碰球，但他非常自律，既使無法外出練球也會在房間做體能訓練，維持好體態，今與球隊傳接球想把感覺找回，並自認15天後能跟上一軍的節奏。

奇優力對中職的印象是具高強度的聯盟，過去2個月都有關注中職的他，主動探詢機會，才有這個緣分能效力於富邦悍將，他說：「非常開心也很珍惜打球的機會。」

(中時 )