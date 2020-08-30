警消接獲報案指新光三越起火，迅速在15分鐘撲滅火勢，現已進行排煙。（民眾提供／李文正台北傳真）

北市新光三越百貨A11館地下5樓倉庫，今下午5點多起火，警消立即派員到場，同時疏散民眾，初步了解火勢已在5點43分撲滅，無人受傷，至於起火原因正由調查人員釐清。

警消表示，起火地點平時用於倉庫使用，消防人員獲報後，已於15分鐘內撲滅，由於假日民眾逛街人潮眾多，現已迅速疏散，無人受困，警消尚在統計人數，現已使用設備進行排煙。

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