新光三越A11驚傳火警 警消迅速滅火勢無人受困 18:102020/08/30 中時 李文正 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 新光三越A11地下5樓倉庫起火，警消疏散現場民眾。（民眾提供／李文正台北傳真） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 警消接獲報案指新光三越起火，迅速在15分鐘撲滅火勢，現已進行排煙。（民眾提供／李文正台北傳真） 北市新光三越百貨A11館地下5樓倉庫，今下午5點多起火，警消立即派員到場，同時疏散民眾，初步了解火勢已在5點43分撲滅，無人受傷，至於起火原因正由調查人員釐清。 警消表示，起火地點平時用於倉庫使用，消防人員獲報後，已於15分鐘內撲滅，由於假日民眾逛街人潮眾多，現已迅速疏散，無人受困，警消尚在統計人數，現已使用設備進行排煙。 (中時 ) #警消 #撲滅 #倉庫 #人員 #新光三越百貨 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 疫後新趨勢 百貨中秋禮盒線上規模大增 04:102020/08/28 產業．科技 無接觸商機夯 陸自助售貨業爆發 04:102020/08/28 產業財經 草屯鎮大觀市場暗夜爆惡火 看護急抱老婦逃生 16:372020/08/29 社會 花蓮八通關古道驚傳6旬男摔落深谷 頭部重創送醫救治 15:302020/08/28 社會 義消載兒環島 蒐集消防戳章圓夢 04:102020/08/29 地方新聞 台2線濱海公路酒氣沖天 60箱米酒慘摔滿地 14:352020/08/28 社會 新店資源回收場傳火警 幸無人員傷亡 23:572020/08/27 社會 台東知本溫泉區飯店暗夜火警 疏散400多人全擠河堤上 09:572020/08/27 社會 員林豆漿店去年車禍10人輕重傷 今大火燒死巫姓勵志青年 13:042020/08/28 社會 父子旗津戲水遭大浪捲走 2兒被「拍打上岸」 父失蹤一夜尋獲遺體 09:072020/08/29 社會 社會熱門新聞 正妹缺錢找竹科男借 被騙砲還偷拍激戰影片嗆「好會叫」 - 社會 道上兄弟爆料館長 一句話揭陳之漢私下為人 - 社會 居民狂報案有人溺水 苗栗警馳援水中長腿女子原來是「她」 - 新聞 直擊》風箏驚魂！女童遭捲上空中猛甩 臉部擦傷送醫 - 社會 新光三越A11驚傳火警 警消迅速滅火勢無人受困 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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