館長陳之漢28日遭犯嫌劉丞浩槍擊，劉嫌遭新北地方法院裁定羈押禁見，由於犯案過程縝密、顯然早有預謀，據媒體報導稱疑似與竹聯幫雷堂、天道盟等幫派有關，對此，專案小組不願多做回應，由於館長曾是雷堂成員，「不排除任何可能，要揪出幕後藏鏡人。」

館長陳之漢槍擊案疑點重重，劉嫌口風相當緊，加上未有律師在場下都不願配合警方偵訊，手機也不願協助解鎖，讓警方偵辦上相當不易。

專案小組除了從劉嫌的交友、金流、足跡追緝外，另外也將追查方向拉回館長本身，逐一過濾曾有糾紛的對象。

專案人員透露，由於館長本身曾是雷堂成員，加上之前與林口角頭曾有紛爭，台中擴店也讓不少同業「眼紅」，甚至於有人匿報有所謂的「反館聯盟、反館勢力」，再者，日前還有與統促黨糾紛及外傳館長曾婉拒天道盟的地下拳賽等，都讓幫派份子懷恨在心，目前鎖定約2至3個幫派清查中。

(中時 )