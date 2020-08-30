台灣自來水公司第三區管理處通霄銅鑼營運所，為辦理「通霄鎮五南、五北里汰換管線工程」，新舊管線連絡及用戶改接作業，將於9月3日至9月22日，平日上午9時至下午4時止，部分地區停水，請民眾多加注意，提早儲水。

第三區管理處指出，停水範圍包含通霄鎮的五南、五北里部份區域，影響總用戶數約為215戶。

9月3日至11日，通霄鎮五南、五北里（保福宮以南＞五南1-1號以北＞鐵路以東＞五福國小以西），共計停水7天。

9月14日至22日，通霄鎮五北里（五北33-70號以南＞五北12號以北＞五福國小以東＞五北守望隊以西），共計停水7天。

第三區管理處表示，受影響地區用戶需留意及提早儲水備用，並配合節約用水，小心火燭；停水期間應關閉抽水機電源，並慎防火警。

第三區管理處提醒，停水期間若未關閉抽水機電源，馬達空轉過久會產生高溫致馬達損壞或造成火災，或是易造成供水管網產生負壓吸入汙水，危害用水衛生安全。建築物的自來水進水口低於地面之用戶，在停水期間請將總表前制水閥關閉，以避免可能虹吸汙染發生。

(中時 )