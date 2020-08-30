北台南家扶中心30日舉辦「助學圓夢‧感恩有您」助學茶會，頒發675萬助學金給354位高中職、大專生約675萬元，學子們高喊「好家、再有你」家扶新口號，期待「助學希望列車」能永遠飛馳，台南市長黃偉哲勉勵受獎學子承擔國家未來發展重要責任，都是重要的中堅。

北台南家扶中心推動助學希望工程迄今已有30年時間，鼓勵學子透過教育脫貧翻轉生命，已幫助超過5萬人次學子順利升學，但每學期籌募的助學金額相當龐大，北台南家扶先後推動了「竹筒認捐」、「發票助學」、「愛心義賣」「助學人」等助學工程，集結社會大眾愛心，幫助兒少安心上學。

多位當年曾受扶助的對象，現在也成了認養人，自立青年涂博益現在是高中數學老師，小時候因父親生病、母親需人照顧，開始接受家扶中心幫助，後來環境改善，10多年前也開始認養家扶兒，讓愛心繼續傳遞。

黃偉哲表示，北台南家扶中心是許多同學的家，也是不可或缺的社福機構，感謝捐助家扶的團體與愛心人士，幫忙家扶的學生，見證這個城市有愛，也讓這個城市更有愛，期勉同學們都能自立、努力並有能力成為未來中堅。

「助學圓夢‧感恩有您」頒獎典禮，頒發354位高中職、大專生約675萬元助學金，9月將再隨扶助金頒發80多萬元獎助學金給580位國中小學生，學子現場高喊「好家、再有你」家扶新口號，期待「助學希望列車」延續，讓弱勢學子藉由教育脫貧、翻轉未來並開展新人生。

(中時 )