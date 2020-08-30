鳳梨奶黃月餅每個細節，都注入對真實美味的堅持。（微熱山丘提供／廖志晃南投傳真）

微熱山丘》在中秋前夕推出期間限定的「鳳梨奶黃月餅禮盒」。（微熱山丘提供／廖志晃南投傳真）

在南投市三合院創業的微熱山丘，迎接中秋節，推出限定「鳳梨奶黃月餅」，經典的酸甜鳳梨醬搭配滑順細緻的奶黃內餡，熟悉的風味中帶有創新的巧思；禮盒由藝術家Damee Wu設計，以細膩筆觸，表達月下相逢時的溫暖心意。

微熱山丘「鳳梨奶黃月餅禮盒」從餡料、餅皮、鳳梨花壓紋到包裝，每個細節都注入對真實美味的堅持；內餡核心經典鳳梨醬，嚴選台灣土產鳳梨製成，封存陽光的滋味，酸甜風味濃郁；鳳梨醬外層以滑順細緻的奶黃包覆，鹹香溫潤襯托出鳳梨香氣；餅皮則是以白豆沙製成，口感綿密，比市面常見的廣式餅皮更清爽。

月餅外觀層次分明的花紋，是以「鳳梨花」圖騰設計，以簡潔的設計呈現台灣傳統意象中吉慶豐收的寓意，也替中秋贈禮增添飽滿的祝福。

微熱山丘今年推出的中秋限定包裝禮盒，呈現多種茶食組合，「鳳梨酥烏龍茶禮盒」以南投松柏嶺烏龍茶的清香，襯出鳳梨酥的奶油香氣與酸甜；「鳳梨酥脆蛋糕禮盒」以蜜豐糖脆蛋糕搭配，最受孩子喜愛；「鳳梨酥蘋果酥禮盒」中的蘋果酥，選用日本青森蘋果製作，內餡以糖漬慢煮，讓果實的酸甜與果丁的清脆，完美封存，與鳳梨酥組合成雙口味禮盒。

(中時 )