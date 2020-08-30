雲林縣長張麗善（左三）行銷雲林豬肉，強調瘦肉精零檢出。（雲林縣政府提供／張朝欣雲林傳真）

雲林縣長張麗善堅持雲林豬肉瘦肉精零檢出，強調政府進口含有瘦肉精的美豬，讓民眾對食品安全感到憂心，雲林縣主打雲林良品豬肉、配合生產履歷認證，保證不含瘦肉精，違者將依《食品安全衛生管理自治條例》開罰至少6萬元。

政府宣布明年1月1日開放美豬進口，不僅衝擊國內養豬產業，更讓國人對食品安全感到疑慮，擔心未來豬肉產品若沒有標示清楚，恐怕會誤買到含有瘦肉精的豬肉、加工食品，對此雲林縣長張麗善堅持雲林豬肉瘦肉精零檢出，藉此行銷雲林優質豬肉。

張麗善表示，很多民眾都會上館子，美豬進口後，大家都不曉得如何選擇安全的豬肉，所以特地到雲林縣的餐廳用餐，讓大家了解雲林的安全豬肉是如何受到餐廳、小吃店、攤販的喜愛。

張麗善說雲林縣的豬農為了確保豬肉品質，強調絕對沒有瘦肉精，配合產銷履歷、雲林良品等認證，就是要讓民眾吃得安心，雲林縣一定會堅守原則，保護全台2300萬國人，希望中央也能支持雲林縣的瘦肉精零檢出。

張麗善呼籲中央懸崖勒馬，不要為了貿易犧牲國人的健康，造成家庭主婦不知道要如何吃得安全，現在雲林縣政府掛保證，全力推動瘦肉精零檢出，消費者只要購買雲林生產的豬肉，就不用擔心受怕了。

店家指出，為了維持餐點品質與顧客的信賴，他堅持採用雲林縣生產的安全豬肉，保證沒有添加瘦肉精，還有產銷履歷，吃起來安心又健康，未來也會配合雲林縣政府的政策，持續使用雲林豬肉，顧客們對此也都全力支持。

(中時 )