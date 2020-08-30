台南市玉井區公所30日舉辦「花草拼貼設計和包裝設計與行銷」課，玉井區長陳新澈（左）也前往關心上課狀況。（劉秀芬攝）

中華醫大生物科技系助理教授朱木貴表示，龍眼種子也可以變成療癒盆栽。（劉秀芬攝）

台南市玉井區公所致力提升社區美學，落實藝術生活化，與中華醫事科技大學USR計畫團隊合作，於玉井圖書館辦理多場手工藝DIY課，將水果種子、乾燥樹葉、草花，變成可愛盆栽、裝飾品，藉以培育社區綠能療癒種子教師。

授課的中華醫大生物科技系助理教授朱木貴表示，活化在地特色產業，有在地民種參與才有意義，因此先用目前較受歡迎的多肉盆栽、種子盆栽、相框裝飾、擴香片裝飾DIY課吸引民眾來上課。

朱木貴說，先讓民眾學得基本美學觀念、設計技巧，同時培養民眾對社區營造的熱情，再逐步帶著有興趣的民眾，利用在地特色花草植物、農業廢材，一起美化社區。

玉井公所30日舉辦「花草拼貼設計和包裝設計與行銷」課程很搶手，有20多位民眾報名，大家發揮巧思，將乾燥花草植物裝飾在相框、擴香片上，玉井區長陳新澈也前往關心上課狀況，並承諾要多開相關課程。

陳新澈表示，課程不僅培養社區民眾美學觀念、手工藝技巧，還運用在地的農業廢棄物，修剪後的樹枝、龍眼種子，都是創作的材料，也期盼將來產出的作品，能成為可以販售的經濟商品，不僅擴展社區收入，也可成為社區的行銷賣點。

(中時 )