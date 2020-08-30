女星夏宇童外型甜美可愛，演戲、唱歌雙棲擁有不少粉絲，平常穿著算保守的她，日前在社群網站難得曬出解放照，襯衫胸前鈕釦大開，流露不經意的性感，讓許多男粉絲看了害羞直呼：「不知道要看哪」。

夏宇童日前在IG發文：「吃了一整天，現在讓我最想念的是可麗露！應該買外帶的…。」隨文附上拿著可麗露的照片，但照片重點已不在甜點身上，大家注意到的是，穿著白襯衫的夏宇童，胸前鈕釦大開，使得白嫩北半球呼之欲出，深邃事業線相當吸睛。

在 Instagram 查看這則貼文 夏宇童Ariel（@sha_ariel）分享的貼文 於 PDT 2020 年 8月 月 23 日 上午 5:56 張貼

夏宇童罕PO破尺度的辣照，引來男粉絲激動留言「完全没看食物」、「我不知道要看哪...」、「這張照片第一眼看到的完全不是食物」，並故意cue她的男友「協志哥呢」、「覺得有人會吃醋」，相當逗趣。

事實上，夏宇童不只上圍有料，過去也曾是個肉感女孩，後憑著調整飲食及運動，成功創下在九個月內減掉24公斤的紀錄，她分享4個減肥小秘訣「一日熱量不超過700卡」、「改掉暴飲暴食習慣」、「戒掉甜食 」、「愛上運動 」，付出許多努力維持苗條身材。

(中時新聞網)