陸籍漁船疑似遭撞翻覆，兩岸海巡聯手全力搶救。(海巡署提供)

陸籍漁船疑似遭撞翻覆，兩岸海巡聯手全力搶救。(海巡署提供)

陸籍漁船疑似遭撞翻覆，兩岸海巡聯手全力搶救。(海巡署提供)

陸籍漁船疑似遭撞翻覆，兩岸海巡聯手全力搶救。(海巡署提供)

海巡署艦隊分署於本（8）月30日0720時接獲通報：觀音西北方34浬處（限制水域外9浬，中線以東8浬）有1艘陸籍「閩晉漁05119」號漁船發出遇險信號，並於附近海域發現救生筏。艦隊分署獲報後立即調派線上中機隊臺北艦、淡水隊3572艇、新竹隊3536艇及3580艇等1艦3艇投入搜救工作。「閩」船計有14名船員，已有2位被附近友船救起，12名船員仍失蹤待尋，搜救工作目前仍持續進行中。

臺北艦於0930時抵達通報海域搜尋，淡水隊3572艇、新竹隊3580及3536艇也陸續抵達現場，國防部也出動直升機協尋。現場由臺北艦為指揮艦，依搜救優選規劃系統資訊擴大搜尋失蹤船員；另有大陸籍閩晉漁系列等8艘漁船亦於該海域協助搜尋。經查「閩」船疑似遭賴比瑞亞籍貨輪碰撞，該輪以12節速度朝東北航行，臺北艦以無線電要求配合調查但均無回應。淡水隊3572艇於今（30）日1051時發現1艘翻覆小艇，長約6-7米，研判為翻覆「閩」船之工作小艇，但未發現失蹤船員。

中國大陸「東海救116」則於今（30）日 1330時抵達現場加入搜救，另「中國海監8001」、「中國海監8002」亦陸續加入搜救行列，截至今（30）日 17時為止，仍未尋獲12名失蹤船員，海巡署則持續調派1艦3艇擴大搜救中。

(中時新聞網)