雲林縣虎尾鎮虎女獅子會捐3倍券，讓弱勢學子買新鞋開心上學。（張朝欣攝）

雲林縣虎尾鎮虎女獅子會為讓弱勢學子開心上學，20餘名獅友在開學前捐出3倍券送愛，40名學生30日在連鎖鞋店選購自己喜歡的鞋子，還有1000元獎學金購買文具，讓學生們穿著新鞋、帶著新文具展開新學期。

虎女獅子會聯合國際獅子會LCIF基金會、國際獅子會300－D1區等獅友，舉辦「虎女暖家扶，獅子顧親子」活動，提供40名雲林家扶受扶助學生每人2000元3倍券，學生們在家人的陪同下，滿心歡喜地選購新鞋。

國一的冠霖穿著新鞋開心表示，他平時喜歡運動，鞋子耗損很嚴重，經常穿到開口笑還捨不得換，很感謝虎女獅子會的阿姨們給他1雙這麼讚的鞋子。1名媽媽則說孩子正在長高，腳長得特別快，因此會買雙大一點的鞋子，可以穿久一點。

虎女獅子會許淑惠指出，今年因疫情影響，家扶等社福團體募款不易，物資也少了很多，許多家扶孩子亟待大家的幫助，此次獅友們幫孩子買新鞋，希望拋磚引玉，讓更多社會大眾一起幫助弱勢孩子打理開學所需的衣物。

雲林家扶主委陳燦勳感謝獅友的愛心，鞋子是學生最需要的物資，因為成長期間必需經常換鞋，有些學生捨不得買新鞋，導致鞋子太小影響生長，令人心疼，呼籲大家踴躍捐出3倍券，把愛心也放大3倍。

(中時 )