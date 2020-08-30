針對國民黨今(30)日召開記者會，指稱政府同意美國豬肉進口並無配套措施，農委會稍早發布新聞稿駁斥並非事實，指出行政院率衛生福利部、教育部及農委會已共同研議相關配套措施，包含由衛福部做好肉品強制標示產地，並請教育部推動校園午餐全面使用國產肉品；此外也已備妥百億產業基金，積極輔導業者提升產業體質及競爭力。

農委會指出，政府將強化進口肉品的檢疫與查驗、要求生鮮肉品、加工食品、散裝食品、包裝食品、餐飲、團膳及所有消費通路做好肉品強制標示產地，衛福部也將協同農委會就散裝肉品的型態及通路共同全面盤點，做好清楚標示及完善配套管理做法，確保所有食品安全百分百。此外，依據教育部《學校衛生法》第23條規定，農委會也將提出獎勵政策，驅動學校營養午餐使用國產禽畜產品。

農委會進一步指出，含萊克多巴胺的美國牛肉自2012年開放至今，在台灣沒有構成任何食品安全的問題，接著各國包括日本、韓國、新加坡等陸續開放萊克多巴胺豬肉進口，我們相關單位的風險評估報告中也證實，在國際食品法典委員會(CODEX)標準底下皆沒有食品安全疑慮。所以將依據科學證據訂定進口豬肉萊克多巴胺殘留容許值。

不過有網友指出，農委會主委陳吉仲8月28日臉書表示 「我們不能沒有科學理由拒絕接受國際標準」，而2012年7月國際食品法典委員會上也決議通過豬、牛的肌肉與脂肪萊克多巴胺殘留容許量皆為10ppb，明顯早已有所謂「國際標準」。

但當記者試圖聯繫了解時，農委會官員紛紛表示並未授權回應，主委陳吉仲手機也未接通。

(中時 )