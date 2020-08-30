高雄市傳出14歲劉姓女國中生疑似與網友相約碰面，29日自高雄搭高鐵到新竹後卻失聯，劉女母親心急PO網找人，並報警尋求協助，警方利用定位發話功能，發現劉女最後位置在台北市中正區水源路附近，已請新竹竹北分局及台北市中正二分局協尋，但目前仍未有劉女下落。

據了解，高市警三民二分局陽明派出所29日晚間20時50分接獲報案，稱其女兒穿著黑色上衣、深藍色短褲、揹灰色包包，中午12點多與朋友出去玩後即失聯，原以為女兒只是跟朋友去旗津玩，經檢視其女兒與手機對話紀錄，發現其女兒疑似搭高鐵前往新竹見網友。

警方表示，目前掌握劉女與同學29日中午一同搭高鐵北上新竹，隨後獨自搭乘一輛豐田計程車離去，2人相約下午5時碰面，同學卻遲遲等不到劉女出現，便再搭乘高鐵返回高雄，並通知劉女家人。警方獲報後，立即使用手機定位發話功能找人，最後位置在台北市中正區水源路附近，隨即通報新竹竹北分局和台北市中正二分局，目前正調閱相關監視器協尋，盼望盡快找到劉女下落。

(中時 )