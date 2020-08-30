陳麒全攝

捷克參議院議長韋德齊與訪團成員今天抵台，團員配戴印有台捷兩國國旗的口罩，但韋德齊配戴的口罩只有捷克國旗，引發疑慮。外交部表示，韋德齊在機場透過翻譯人員表示，自己佩戴的口罩，就是為了抵抗新冠肺炎的疫情，由台灣政府捐贈的。

外交部副發言人崔靜麟表示，捷克參議院議長韋德齊與訪團成員在今天（29日）抵達桃園機場時，全團均在胸口配有特別設計的台捷徽章，象徵臺灣與捷克的友好情誼。

此外，他說，韋德齊特別說明，對於我國在四月疫情嚴峻時捐贈給捷克的口罩，感念在心，所以特別在台灣捐贈的口罩上自行印製捷克國旗，由他本人親自配戴，以象徵兩國患難見真情，表達感謝之意。

至於參議長夫人及其他團員則是戴上外交部精心準備的台捷國旗口罩。崔靜麟指出，韋德齊在機場時也透過翻譯人員表示，自己佩戴的口罩，就是為了抵抗新冠肺炎的疫情，由台灣政府捐贈的。

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