劉亦菲自拍美照。(取自劉亦菲IG)

年初與《花木蘭》導演一起拍攝的封面照也被翻出。(取自微博)

大陸女星劉亦菲近來因為演出迪士尼真人版電影《花木蘭》話題不斷，也讓她頻頻登上國外雜誌封面，知名度大漲。不過日前她一張登上澳洲《PLAY》雜誌封面照，就意外引發大陸網友熱議，因為照片中的劉亦菲仙氣盡失又激現老態，與昔日仙氣逼人的模樣差很大。

劉亦菲因為演出迪士尼真人版電影《花木蘭》人氣再攀高峰，相繼成為國外各大雜誌的封面人物，只是她在澳洲《PLAY》雜誌8月份的最新封面照一曝光，讓許多網友嚇了一大跳，驚訝女神仙氣盡失，身形擁腫，整個人從昔日神仙姐姐變中年大媽。

甚至還有網友挖出她今年2月份與53歲《花木蘭》女導演妮基卡羅一同登上《好萊塢報導者》雜誌的寫真照，懷疑劉亦菲是不是被醜化，不然為何東方仙女會輸給了西方中年女導演？

對此大陸網友看法兩極，有人認為應該是劉亦菲不適合西方妝髮，「這種妝只有鞏俐hold的住，會有漂亮加霸氣的效果」、「西方人的妝容審美和我們有很大差距的」，但也有人直言這才是最真實的劉亦菲，「她長大後發胖發腮了，粉絲現在所喜歡的美貌都是很早以前」、「外國人不P圖」。

(中時新聞網)