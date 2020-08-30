總統蔡英文宣布明年1月擴大開放美國豬肉、牛肉進口，台南市長黃偉哲今日（30）則宣布，台南市「國產豬」標誌政策將於8月31日起全面上路。
黃偉哲表示，未來將印製「本店使用國產豬肉」標誌，並標註編號，透過食品、餐廳公會等管道，要求各餐廳、食品業者、市場、通路商、加工食品商等單位遵循南市府規定，張貼於明顯處，讓消費者清楚辨識，認明標示安心食用。
台南市政府表示，台南養豬場有600場，養頭數約60萬頭，佔全國第4名，為六都之首，明年擴大開放美豬、美牛進口，對台南市畜牧業影響甚大，南市府農業局除持續強化宣傳台南豬品牌，也加強各項食安配套措施。
黃偉哲表示，台南市早於2017年時，就已經訂定關於萊克多巴胺的自治條例，部分禁止使用萊克多巴胺，但並未有罰則，雖然美國豬肉、牛肉明年1月才會進口，但台南會超前布署把關食安政策。
南市衛生局也說，會不定期稽查，包括肉品來源、成品等成分，如發現肉品內含有萊克多巴胺，將撤銷標誌使用權，並追究業者商品標示不實責任，以確保生產者與消費者權益，也讓消費者對使用的豬肉或肉製品更安心。
(中時 )
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