立法院新會期預計將於9月中下旬登場，有關各黨優先法案，民進黨將處理總預算、前瞻2期、紓困3.0等預算案。國民黨將關注瘦肉精美豬法令，民眾黨會聚焦勞動領域並擬提最低工資法，時力將處理港澳修正條例。

民進黨立委鍾佳濱受訪表示，光是預算案就會占掉很多時間，目前還沒有觸及到法案類議題。且立院將成立修憲委員會，到底還有多少時間可以處理緊急法案，很難事先設定。

國民黨立委林奕華指出，執政黨片面開放瘦肉精美豬進口，將對此檢視《學校衛生法》等法令，雖傳出教育部會要求校園膳食採用國內豬肉、牛肉，但未包含加工食品，恐有法律問題。

民眾黨立委賴香伶說，下會期將優先關注勞動領域，並指出勞動部在上會期沒有提勞動法令相關修法，但蔡英文總統在2016年所提的6大勞工政見進度牛步，且恐將面臨勞保問題，因此將提出《最低工資法》、《職安法》等修法。

時力立委邱顯智表示，為因應香港局勢變化，將優先處理《港澳條例》第18條，建立可操作的基準。此外也會關注《反滲透法》、《廣電3法》、《兩岸人民關係條例》等。而居住正義仍會持續關心，希望《囤房稅》、《實價登錄2.0》等法案，可以有具體進展。

(中時 )