桃園市政府客家事務局主辦「2020好客音浪」音樂會，今晚由玖壹壹、AKB48 TEAM TP、官靈芝等接力演出。玖壹壹宣布9/11將發行新專輯並演唱新歌〈過來我家坐〉，金曲歌后官靈芝則與今年準金曲客語歌后黃宇寒合唱〈頭擺的你〉，官靈芝看好黃宇寒金曲奪金。

AKB48 Team TP勁歌熱舞為今晚2020好客音浪音樂會開場。蓮花池畔開唱，陳詩雅表示，很喜歡蓮花，以前常在國文課本裡讀到關於蓮花詩詞，覺得很有意境；藤井麻由羨慕的說，有在IG上看到有人坐在蓮花的葉子上拍照，覺得很羨慕；潘姿怡表示提及蓮花，自然會聯想到古人周敦頤〈愛蓮說〉，其之所以對蓮花情有獨鍾，就在於蓮花出淤泥而不染，濯清漣而不妖的特性，是純潔的表徵。

黃宇寒以首張專輯入圍本屆金曲獎最佳客語專輯獎與演唱人獎，她特別謝謝金曲獎與評審們，也謝謝一起參與這張專輯的所有夥伴、樂手、老師們，謝謝一直以來支持的家人及粉絲們！能夠受到金曲的肯定真的是她從來沒有想過的事情。一連演唱〈有時有日〉、〈天光〉、〈後生歲月〉等歌曲，並與同是桃園客家前輩官靈芝合唱〈頭擺的你〉。官靈芝更以多國語言演唱〈Mase Mase〉展現超強演唱實力。

天團玖壹壹擔任壓軸演出，由桃猿樂天女孩勁舞迎出玖壹壹，一出場就演唱夯曲〈來個蹦蹦〉，玖壹壹今也透露預計9/11將發行全新專輯，屆時會有更長與歌迷見面。並推薦桃園華泰名品城，好逛又好吃，因為朋友家裡開的麵線就在那哩，值得品嚐，並讚場現場蓮花出淤泥而不染，很有氣質。

玖壹壹今為2020好客音浪音樂會彩排。（新視紀整合行銷提供）

AKB48 Team TP為今晚2020好客音浪音樂會開場。（新視紀整合行銷提供）

AKB48 Team TP為今晚2020好客音浪音樂會開場。（新視紀整合行銷提供）

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