加速進行臨床實驗的大陸康希諾製藥公司正在與數個國家談判，尋求緊急批准使用該公司研發的實驗性新冠病毒疫苗於特定人群。由於該疫苗尚未完成大規模安全性和有效性試驗，該公司的舉措引發公共衛生擔憂。

據《華爾街日報》報導，大陸康希諾公司高級副總裁摩貢(Pierre Morgon)表示，該公司正在與巴基斯坦、幾個拉丁美洲國家和一些已開發國家進行對話，如果獲得緊急批准，該疫苗可能被用於醫療衛生和其他一線工作人員。如果獲得同意，這將是大陸疫苗首次在國際上公開使用，不過目前還沒有哪個國家同意康希諾的建議。

陸媒報導指出，大陸軍方已允許在大規模最終測試完成之前，讓軍警、醫護等少數特定人群使用尚在進行3期臨床試驗的康希諾疫苗。

不過，公共衛生安全擔心說，儘管康希諾研發的疫苗的確出現新的有效性和安全性證據，但在大規模試驗完成之前，如果廣泛為人們接種實驗性疫苗，可能會帶來嚴重的公共衛生風險。

《美國之音》指出，康希諾公司的舉動使得全球新冠疫苗研發競賽再次升溫，公共衛生專家呼籲，要消除公共衛生隱患，並增強對任何疫苗的信心，疫苗的實驗和試用過程必須透明，康希諾必須公開該疫苗在大陸軍隊中試用的資料。

摩貢表示，在臨床試驗完成之前，現在將疫苗接種擴大到數百萬人，將有助於擴大藥物安全性和有效性的知識基礎。康希諾疫苗的早期配發，只是要求相關國家批准該藥物用於緊急使用。他沒有透露哪些國家正在接觸與談判，只提到「包括巴基斯坦、拉美國家和一些發達國家」。

報導認為，鑒於疫苗必須在大量未感染人群中使用的特殊性，作為國際慣例，在完成大規模試驗之前，幾乎從未被批准廣泛使用於公眾。公共衛生法規專家認為，康希諾的做法打破了科學和道德的國際規範，「是一場巨大的賭博」。

兩星期前俄羅斯批准使用其研發、未經第3期試驗的疫苗，被國際醫學和衛生安全專家比喻為「偷跑」，是疫苗研發的作弊行為。醫學專家擔心，一旦作弊疫苗被廣泛使用，很有可能會加疫情，甚至比不接種疫苗更糟糕。

(中時新聞網)