台61線北上272公里處下午發生一起貨櫃車翻覆的車禍，駕駛遭壓車底現場死亡。（翻攝照片／張亦惠嘉縣傳真）

嘉義縣布袋鎮台61線北上272K下午發生一起嚴重車禍，造成北上道路壅塞，現場1輛貨櫃車翻覆一輛貨櫃車翻覆駕駛受困車頭底下，消防人員到場時已無生命跡象，且因車體過大需由吊車協助脫困，詳細事故原因仍待警方調查。

嘉義縣消防局下午5時許接獲報案指台61線北上272k（靠近布袋匝道口）一輛貨櫃車翻覆，且一旁自小客車車體全毀幸車上兩人無恙，貨櫃車駕駛則被拋出車外並卡在車頭下，由吊車吊起車體後於下午6點半左右脫困，但已明顯死亡。

(中時 )