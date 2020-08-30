台61線布袋段貨櫃車翻覆 駕駛遭壓車底無生命跡象 19:052020/08/30 中時 張亦惠 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 台61線北上272公里處下午發生一起貨櫃車翻覆的車禍，駕駛遭壓車底現場死亡。（翻攝照片／張亦惠嘉縣傳真） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 台61線北上272公里處下午發生一起貨櫃車翻覆的車禍，駕駛遭壓車底現場死亡。（翻攝照片／張亦惠嘉縣傳真） 嘉義縣布袋鎮台61線北上272K下午發生一起嚴重車禍，造成北上道路壅塞，現場1輛貨櫃車翻覆一輛貨櫃車翻覆駕駛受困車頭底下，消防人員到場時已無生命跡象，且因車體過大需由吊車協助脫困，詳細事故原因仍待警方調查。 嘉義縣消防局下午5時許接獲報案指台61線北上272k（靠近布袋匝道口）一輛貨櫃車翻覆，且一旁自小客車車體全毀幸車上兩人無恙，貨櫃車駕駛則被拋出車外並卡在車頭下，由吊車吊起車體後於下午6點半左右脫困，但已明顯死亡。 (中時 ) #貨櫃車 #車體 #駕駛 #車頭 #吊車 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 滿載雞鴨鵝貨車四腳朝天 恐影響中元節交貨 09:372020/08/30 社會 暴雨後台61線拖曳車直衝工程車 車頭撞爛人夾駕駛座狂噴血 14:112020/08/28 社會 妙齡女恍神連撞路旁3車 現場一片凌亂車體扭曲變形 14:112020/08/29 社會 雙B贓車循線破竊車集團 不法獲利近千萬元 15:242020/08/29 社會 宏佳騰發表全新概念電動車Ai-2 Gather 結盟台哥大開發智慧車聯網應用 21:232020/08/28 財經 宏佳騰攜手台哥大發展車聯網 預告三輪智慧電車Ai-2 Gather概念車 13:382020/08/28 科技 苗栗女騎士橫越馬路遭直行車撞擊重摔 送醫搶救宣告不治 13:102020/08/28 社會 夜半汽車自動倒車撞機車 調監視器嚇壞「無人駕駛」 17:142020/08/29 社會 埔里男深夜醉倒路邊 貨車誤當「黑色垃圾袋」輾過肋骨全斷慘死 15:372020/08/29 社會 陸配倒車輾斃丈夫真相曝光 竟是2愛犬「誤撥動排檔桿」造成 08:052020/08/28 社會 社會熱門新聞 正妹缺錢找竹科男借 被騙砲還偷拍激戰影片嗆「好會叫」 - 社會 塔塔加4月大獼猴遭路殺 母猴抱屍11日终於放下令人動容 - 社會 道上兄弟爆料館長 一句話揭陳之漢私下為人 - 社會 居民狂報案有人溺水 苗栗警馳援水中長腿女子原來是「她」 - 新聞 板橋小可愛1小時3200 開房驚見泰國妹和15個保險套 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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