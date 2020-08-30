桃園市長鄭文燦（左）擔任導遊，帶基隆市長林右昌（右）一同走訪大溪和平老街。（黃婉婷攝）

2位市長同遊老屋活化的源古本鋪。（黃婉婷攝）

隨著國旅市場爆發，桃園市長鄭文燦近日攜手基隆市長林右昌舉辦雙城輕旅「和平安心遊，作伙來基桃」，邀集國人從基隆和平島一路玩到大溪和平老街，2人也在30日一同暢遊大溪木藝生態博物館、老街區等景點，感受中西合璧與日式建築的百年風華。

拜河流之賜，大溪以「大嵙崁」之名成為台灣最內陸的河港，當時貿易活動頻繁，小鎮因此極盛一時，潔淨水質所製作的豆乾更是當地招牌小點。1919年時，日本人實施「市街改正計畫」，和平老街就此擁有融合巴洛克及閩式風格的牌樓，展現當年商戶的繁華，流傳至今成為遊客必訪的熱門景點。

化身觀光大使的鄭文燦，昨帶著林右昌從展現木藝的「木生活館」開始，一路走到崖線步道，俯視大漢溪的絕美地質景觀，再進入具日式禪風的大溪遊客服務中心、日式相撲場，最後則是和平老街內的老屋源古本鋪。

2人也特地帶著地方特產，來一場雙城間的「交換禮物」，鄭文燦特地準備2020大溪大禧平安福袋等文創小品，林右昌也帶著「海味」十足的海鮮泡麵、中元節專屬乖乖餅乾作為回禮。鄭也打趣地用閩南語對林右昌說「吃豆乾、升大官」，讓現場來賓笑成一團。

為推廣雙城旅遊，桃園市政府觀光旅遊局也祭出好康優惠，自9月1日起，前100名至西岸旅遊服務中心出示市民卡的民眾，就能獲得濱海奇基線一日乘車券票，直達基隆和平島公園，基隆市民也可靠身分證至高鐵桃園站旅遊服務中心換取大溪快線一日票，來場景觀與文化的綜合巡禮。

(中時 )