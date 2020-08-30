走進桃園市復興區景觀餐廳「微笑驢子」，窗外的湖光山色映入眼簾，餐廳內擺滿木本植物，吧台旁掛著招牌畫作「微笑驢子」，店長楊本源在旁忙進忙出，仍不忘對客人綻放親切笑容，雖然工作空間僅能容納2人，卻是她實踐夢想的小小天地。

在家中排行老大的楊本源，從小受到軍人父親嚴厲管束，要求舉止得體、待人合禮，但性格豪放不羈的她，總想在常規裡找尋不同出口，於是她早早開啟兼職生活。年輕的她嘗試過許多行業，電子公司、發海報、擺路邊攤、清潔員抑或是開卡拉OK店，她都「集點」完成。

10多年前，楊本源原先在汽車修理廠擔任會計師，因緣際會考取汽修證照，卻在工作途中弄傷了手，自此無法做粗工。休養1年後的她，跟著妹妹的腳步從事民宿業，一路從房務、餐廳外場到進廚房扛大樑，即便是沒做過的菜，她都能用味覺填滿食譜上的空缺，「我從小就對吃的比較有興趣啦，靠味覺做事的啦！」

人生總是柳暗花明又一村，楊本源2年前在妹妹的邀約下，進入微笑驢子開啟店長之路，先前的累點技能一次用上，店內上上下下都打理的相當妥當。待客人如朋友的她，回客率也不在話下，曾有客人1個半月就回來找她聊天，還有客人家的孩子只肯在這好好吃飯，讓她相當驚喜。

「我在驢子，我覺得我是在做我自己。」楊本源笑說，無論是在家裡，還是在工作場域中，從來沒擁有過完全的自主空間，但進入驢子後，人生就像開啟一座新花園，讓她能自由揮灑才能與耍小任性，找回最單純的快樂。

(中時 )