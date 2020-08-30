平均年齡最高的台北2派克爆冷奪下3X3.EXE聯盟賽冠軍。(3X3.EXE提供)

3X3.EXE聯盟賽總決賽30日在台中火車站火熱開打，結局大爆冷門，平均年齡最高的台北2派克，先在準決賽19比18氣走台中夢想家青年，接著在冠軍賽，靠著盛積晏投進絕殺兩分球驚險封王，且摘台中挑戰賽資格，盛積晏獲MVP。

「原本我們外線出手都靠陳智傑，但在最後一擊，大家都有機會投，當機會來到我手上，我當然毫不猶豫出手，就是運氣比較好投進了，」盛積晏表示，「其實我們在基隆站被絕殺，上周也被對方絕殺，想說這次該換我們絕殺對方了吧。」

其實台北2派克打到冠軍賽，僅剩3人可以上場，因為陳智豪腰傷復發缺陣，沒想到平均33.7歲的他們，竟然擊敗幾乎以SBL球員為主力的新北Footer，40歲射手陳智傑說：「既然我們年紀稍微大一點，就靠經驗贏球，每場都有戰略。」

「我從1997年開始打三對三至今，真的很開心看到奧運增列三對三籃球當作比賽項目，讓我們這些素人球員可以多一條出路，」陳智傑表示，「40歲的我，應該是這個賽事最老球員，儘管我拉高了全隊年齡，卻也算是一種激勵方式。」

由3X3.EXE聯盟賽執行長吳岱豪搭配陳靖寰、陳京華、賴冠瑜等人組成的新北Footer，原本是奪冠呼聲最高球隊，沒想到卻在冠軍賽飲恨敗北，吳岱豪賽後笑著表示，「運氣也是實力一部份，我上次在基隆絕殺他們，如今該還他們了。」

「幸好不是我奪冠，否則外界可能會笑我辦『自爽盃』，」目前也是新竹攻城獅隊長的吳岱豪表示，「不過今天因為想要以身作則，我才會身兼球員，明年應該就不一定繼續打了，畢竟我現在是攻城獅球員，總是要避免受傷的機會。」

(中時 )