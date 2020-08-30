桃園市平鎮區平東路30日上午發生一起交通事故，正當員警忙著處理事故現場時，眼尖女警林晏汝突然發現路旁站著淚眼汪汪的4歲劉姓男童，詢問後才發現，原來是貪玩溜出家門，卻不小心忘了回家的路，所幸在員警的協助下才平安返家。

平鎮警分局建安派出所所長劉偉成說，男童當日上午趁著家人不注意，偷溜出門到路上玩耍，卻因此忘了回家的路，好不容易遇到能求助的「警察哥哥、姊姊」，卻遲遲不敢上前，只能默默的站在路旁望而卻步。

幸虧林晏汝機靈，察覺有異後便主動上前關心，但無奈男童年幼，無法清楚表達語意，她只好先將男童帶回所內，暫時充當臨時保姆，除提供小點心及果汁外，也陪他聊天分散緊張心情。

由於男童只有4歲，員警研判應該不會離家太遠，除了請里長協助廣播協尋外，員警也拿著男童照片挨家挨戶詢問。沒多久，焦急的家屬聞訊趕到派出所，當男童父親見到男童平安無恙的待在派出所內休息時，終於放下心中大石，頻頻向警方道謝，並表示還好警方機警協助，否則後果不堪設想。

(中時 )