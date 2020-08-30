中壢警分局龍興所警員方玉涵、洪哲文26日上午接獲報案，發現81歲徐姓老翁赤腳迷走於忠貞市場內，警方趕抵現場除協助購買拖鞋外，也透過市民卡查證身分，後以巡邏車載其返家，並攙扶老翁至住家4樓，家屬對警方熱心行為深表感激。

警方指出，老翁高齡81歲，卻在炎熱夏日持拐杖赤腳行走於忠貞市場，過程中兩眼無神、疲憊不堪，警方獲報後便協助購買拖鞋予老翁，以避免大熱天正中午腳底燙傷。由於老翁無法回應個人資料，警方於是靠著桃園市民卡，與其家屬聯繫並攙扶老翁平安返家。

老翁的家屬及鄰居表示，老翁失智後仍常堅持要出門散步，家人怎麼勸都沒有用，所幸此次遇見警方協助，否則炎熱正午赤腳在外流浪，容易灼傷及中暑；警方也提醒家屬應多留意老翁外出情形，盡量避免獨自外出，以預防危險發生。

中壢警分局提醒，家中如有易走失的長輩，應於身上配戴易辨識身分的配件，另可至各區公所申請配戴預防走失愛的手鍊或向所轄警察局、分局申請自願捺印指紋建檔，以防止迷途走失發生憾事。

(中時 )