菲律賓一名女子吉達˙庫拉查˙娜奎恩斯（Jedah Curacha Naquines）25日徒步穿越宿霧時，在偏僻的一處村莊發現有一名瘦弱且患有精神疾病的女子被關在一座籠子裡，並面向牆壁喃喃自語。起初娜奎恩斯以為這名女子是被意外困住的，詢問當地村民後才發現，原來這名女子因患有精神疾病，已經被村民關在這座籠子內長達25年。

據英國《太陽報》報導，當地村民表示，這名身穿黃色長版上衣的瘦弱女子現年約45歲，她的鄰居們叫她Manol。令人震驚的是，當地人告訴娜奎恩斯，在這名女子的母親去世、繼父丟下她獨自一人離開後，他們便將她關了25年。因為她曾經差點被路過的卡車撞到，所以擔心她四處亂跑的村民們才集資用水泥和金屬門為她蓋了一間「小籠子」讓她居住。

聽到這個故事後，娜奎恩斯跑到鄰近的村莊尋求幫助，然後在臉書上發布這個消息，希望能獲得各界的幫助，她絕望地想把Monol從村民這種殘忍的行為中解救出來，「我想知道她為什麼像動物一樣被關在籠子裡，即便她不清楚發生什麼事情，也不該過這樣的生活。我希望有人能幫助她，因為她的處境非常糟糕，地方官員應該做點什麼，她需要治療，看到她那樣令人心碎。」而Manol居住的籠子被固定在她和父母住過的房子的一側，鄰居們會輪流給她送食物。

根據英國《衛報》和世界衛生組織（WHO）的報導，這樣的狀況在菲律賓農村地區並不少見，許多偏遠地區還是會用這種作法隔離精神病患，呼籲各地政府應該要在心理健康投入更多資金。當地人也表示，由於缺乏資金，他們無法接受昂貴的精神治療，且很多人認為精神疾病是一種恥辱。

娜奎恩斯目前正在與當地的政府官員合作，改善這名女子的生存狀況，並請她自己的朋友為Manol尋求幫助。

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(中時新聞網)